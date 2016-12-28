Слова, подтверждающие наличие в России отлаженной допинговой системы и сказанные исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анной Анцелиович журналисту The New York Times, были искажены и вырваны из контекста. Об этом, в среду, 28 декабря, говорится в официальном заявлении РУСАДА.

Новость была оставлена 28 декабря 2016 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.