Вице-премьер Виталий Мутко назвал способ борьбы с неправильной интерпретацией слов спортивных чиновников в иностранных СМИ. По его словам, в беседах с западными журналистами нужно быть внимательнее, а интервью визировать. Ранее в вырывании слов из контекста РУСАДА обвинила издание The New Yourk Times.

Новость была оставлена 28 декабря 2016 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.