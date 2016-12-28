Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что демонтаж МАФов должен проводиться в рамках законна и не повреждать частное имущество. Об этом он сказал в ходе брифинга в среду, 28 декабря, передает 112 Украина. Читай также: Луценко о демонтаже МАФов в Киеве: Главная претензия — к полиции “Я.подробнее

Новость была оставлена 28 декабря 2016 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.