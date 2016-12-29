Луценко: У нас есть имена людей, собирающих дань с МАФов в Киеве
Категория: Столица | 29 декабря 2016 05:00

   25 человек в Киеве собирают «дань» с МАФов. У Генпрокуратуры есть их имена, но там пока не готовы их назвать. Об этом во время совместного брифинга с мэром Киева Виталием Кличко заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

По его словам, сейчас информация о «сборщиках дани» проверяется.

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Новость была оставлена 29 декабря 2016 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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