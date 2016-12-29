25 человек в Киеве собирают «дань» с МАФов. У Генпрокуратуры есть их имена, но там пока не готовы их назвать. Об этом во время совместного брифинга с мэром Киева Виталием Кличко заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

По его словам, сейчас информация о «сборщиках дани» проверяется.

«У.подробнее