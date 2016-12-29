Сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении профессиональной карьеры. Она рассказала, что решение далось ей тяжело. Спортсменка отметила, что за свою карьеру провела множество запоминающихся матчей. Иванович подчеркнула, что не может долгое время играть на высоком уровне.

Новость была оставлена 29 декабря 2016 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.