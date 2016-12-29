Новым владельцем клуба Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» из Махачкалы стал Осман Кадиев. Как сообщается на сайте клуба, соглашение между ним и ООО «Грандеко», которому принадлежала махачкалинская команда, было заключено 26 декабря. Переход от одного владельца к другому прошел безболезненно

Новость была оставлена 29 декабря 2016 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.