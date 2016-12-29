В четверг, 29 декабря, в Днепровском районе Киева в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что сообщение о пожаре на улице Садовая, 27 (Русановские сады) поступило около 12:23. На место были.подробнее