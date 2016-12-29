Категория: Столица | 29 декабря 2016 17:00
В четверг, 29 декабря, в Днепровском районе Киева в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что сообщение о пожаре на улице Садовая, 27 (Русановские сады) поступило около 12:23. На место были.подробнее
Новость была оставлена 29 декабря 2016 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.