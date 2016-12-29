Украинские банки в рамках реализации государственной программы частичной компенсации стоимости кредитов по замене газовых котлов в жилищном секторе в течение 2014-2016 годов выдали 19 тысяч кредитов на общую сумму 322 млн грн, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

Новость была оставлена 29 декабря 2016 17:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.