Тысячи болельщиков сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» исполнили песню в память о жертвах катастрофы Ту-154 Министерства обороны России, направлявшегося в Сирию и разбившегося 25 декабря в районе Сочи. Фанаты устроили акцию перед началом матча Евролиги между «Црвеной Звездой» и московским ЦСКА.

Новость была оставлена 29 декабря 2016 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.