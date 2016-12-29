Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артемий Панарин подписал с клубом новый двухлетний контракт на 12 миллионов долларов. По словам агента россиянина Тома Линна, этот контракт является самым крупным во всей Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди соглашений, заключенных на такой же срок.

Новость была оставлена 29 декабря 2016 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.