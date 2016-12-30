Компания Lenovo представила новый гибридный ноутбук ThinkPad Yoga 370, презентация которого прошла в режиме онлайн. В реальном мире показ мобильного ПК пройдет сразу после того, как все или почти все придут в себя после обильных возлияний на Новый Год. То есть 5 января.

Ноутбук Lenovo ThinkPad Yoga 370 продемонстрируют в первый день работы выставки CES 2017 в Лас-Вегасе. Модель характеризуется в первую очередь способностью своего Full HD-экрана с матрицей IPS и диагональю 13,3 дюйма поворачиваться на 360 градусов, в результате чего из лэптопа получается вполне неплохой планшетный компьютер. Устройство само по себе компактное и легкое — 1,44 килограмма при размерах 314х220х19 миллиметров.

В Lenovo ThinkPad Yoga 370 установлено до 16 Гб оперативной памяти стандарта DDR4, которой управляет процессор Intel Core i7 поколения Kaby Lake, плюс в наличии SSD-накопитель емкостью до 1 терабайта, вот только формат его на данный момент неизвестен. Штатная батарейка обеспечит ноутбуку до 10 часов автономной работы, а программная составляющая представлена в виде ОС Windows 10 версии Pro от Microsoft. Старт продаж Lenovo ThinkPad Yoga 370 назначен на март 2017 года по цене от 1265 долларов США, которая включает в себя модули Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11ac, слот microSD, порты USB 3.0 и USB-C, выходы HDMI и DisplayPort, а также чип NFC.