Под брендом AGM вышел новый смартфон X1, наделенный защитой от воды и пыли и одновременно почти что обычным мирским дизайном, с минимальным налетом брутальности. Внутри него кроется очень емкий аккумулятор на три дня работы без подзарядки, а некоторые основные компоненты смартфона очень редко можно встретить в моделях с усиленным корпусом.

По факту, новый AGM X1 относится к бюджетным аппаратам, располагая всего 2 Гб оперативной памяти и не самым новым процессором Qualcomm Snapdragon 617, но в то же время у него есть АКБ емкостью 5400 мАч, Full HD-экран на базе матрицы Super AMOLED со стеклом Gorilla Glass третьего поколения и диагональю 5,5 дюйма, а также встроенный накопитель на 64 гигабайта. Смартфон может пробыть на глубине 1,5 метра до получаса, а встроенный в него дактилоскоп распознает отпечатки даже с мокрых пальцев.

Также в арсенале AGM X1 есть слот под карты microSD до 128 гигабайтов и три камеры — одна фронтальная на 5 Мп и две основных на 13 Мп. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку — до 80% его можно зарядить всего за 1 час. Все это дополнено поддержкой сотовых сетей LTE, но при всем многообразии современных железок производитель забыл обновить операционную систему, и в результате смартфон почти что 2017 года работает на базе Android 5.1, которой исполнилось два года. Стоимость AGM X1 не сообщается.