На следующий день после появления первых слухов о смартфоне Xiaomi Redmi Note 4X китайская организация TENAA рассекретила его внешность и аппаратные характеристики. В плане дизайна, как и предполагалось, нет ничего оригинального, а вот внутри корпуса есть кое-что интересное и свежее.

Главным отличием нового Xiaomi Redmi Note 4X от предшествующего ему смартфона Xiaomi Redmi Note 4 является увеличившийся до 4 Гб объем оперативной памяти, но также нельзя не упомянуть появившийся модуль встроенной памяти на 64 гигабайта, доступный, правда, в самой дорогой конфигурации. Версии с 16 и 32 Гб ROM тоже будут доступны. Все конфигурации Xiaomi Redmi Note 4X построены на процессоре MediaTek Helio X20, а не на чипе от Qualcomm, как предполагалось ранее, и все они включают Full HD-экран с диагональю 5,5 дюйма и матрицей IPS. Питает эту электронику аккумулятор емкостью 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Новый Xiaomi Redmi Note 4X поддерживает две SIM-карты, накопители microSD и сотовые сети четвертого поколения, а встроенные в него камеры обладают привычным по сегодняшним меркам разрешением 5 Мп для фронтальной и 13 Мп для основной. Стоимость и дата релиза потомка Xiaomi Redmi Note 4 будут оговорены позже. По предварительной информации, цена не превысит 250 долларов США.