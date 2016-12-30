Четыре российских скелетониста временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Имена дисквалифицированных спортсменов не называются до завершения разбирательства, которое проводит дисциплинарная комиссия МОК.

Новость была оставлена 30 декабря 2016 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.