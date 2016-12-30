Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну, а также уже завершившего карьеру Сергея Чудинова по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Имена дисквалифицированных выяснило агентство «Р-Спорт».

Новость была оставлена 30 декабря 2016 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.