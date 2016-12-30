Онлайн-магазин GearBest настоящую мужскую распродажу, зная, что ни один мужчина не откажется от подарка в виде радиоуправляемой машинки или вертолета. Цены снижены квадрокоптеры, фигурки любимых супергероев, пульты дистанционного управления и даже камеры для закрепления на дроне и записи видео с высоты птичьего полета. В общей сложности GearBest дарит скидку почти на 40 товаров – игрушки, дроны и аксессуары к ним. Особое внимание в этой акции уделено именно квадрокоптерам как самому популярному гаджету среди пользователей со всего мира. Свыше 15 моделей БПЛА ждут вас в GearBest, и они готовы приятно удивить вас своей ценой.





Среди моделей, участвующих в распродаже, есть и классические коптеры, и коптеры гоночные, способные перемещаться по воздуху с неистовой скоростью. Такая особенность присуща, к примеру, новейшему MJX B3 Bugs 3, на который установлена скидка в размере 55%. Он станет вашим всего за $108, с учетом полностью бесплатной доставки, и этот летун имеет все шансы победить в любой гонке БПЛА, будучи не только скоростным, но и выносливым – он может находиться в воздухе до 20 минут, работая от АКБ емкостью 1800 мАч. Коптером можно управлять на расстоянии до 500 метров, и при нехватке заряда он совершит аккуратную посадку. К тому же, у него есть крепления под камеру.

На все лоты из акции установлена скидка от 17% до 61%. Например, на гоночный автомобиль VKAR RACING BISON V2, способный ездить даже по пересеченной местности и откровенному бездорожью, скидка составляет как раз 17%, и в итоге он стоит $321, а дрон JJRC H11WH подешевел на 61% вплоть до $61. Для тех, кто часто снимает видеоролики, отлично подойдет БПЛА JXD 509W, заточенный под ношение различных видов камер и способный передавать потоковое видео по Wi-Fi на любое мобильное устройство. Он стоит всего $52 со скидкой 49% и поставляется в комплекте с пультом ДУ, у которого есть крепление для смартфонов. Любители настоящей экзотики могут присмотреться к коптеру JJRC H37 ELFIE, оцененному в $36 со скидкой 33%. Этот малыш весит всего 33 грамма и легко умещается на ладони, а еще его очень удобно носить в кармане благодаря размерам 7х13х3 миллиметра и, самое главное, складным лопастям. Да, это один из немногих складных дронов, отличная игрушка для вас и вашего ребенка.

Дети и взрослые также обязательно обрадуются настоящему радиоуправляемому экскаватору HUINA 1550 за $51 (дискаунт 17%), который действительно может копать, или брутальному пикапу HBX 12891 на радиоуправлении, который может ездить практически везде, даже по пескам пустыни. Стоит такой автомобиль ровно $100, в рамках акции подешевев на 41%. Ко всей этой летающей и ездящей технике GearBest предлагает массу аксессуаров, и тоже с большой скидкой. Так, бесщеточный мотор dys Fire 2206 обойдется вам всего в $20, 16-канальный пульт ДУ FrSky Taranis X9D Plus станет вашим за $240, а небольшая камера JF-01 Mini для установки на квадрокоптеры, уже со встроенной антенной и скидкой 55% будет отправлена вам в обмен на $25.