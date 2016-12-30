Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году. Как сообщается на сайте парламента, закон был возвращен в ВР за подписью президента в пятницу 30 декабря 30 декабря.

Новость была оставлена 30 декабря 2016 17:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.