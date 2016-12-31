Китайский регулятор China Compulsory Certification завершил тестирование нового смартфона под рабочим названием Nokia TA-1000 и выдал ему свой сертификат соответствия. Само собой, мобильник выйдет под другим названием, но получение такого документа говорит о том, что он уже полностью готов к анонсу и релизу.

По предварительным данным, Nokia TA-1000 — это недавно засветившийся в Сети смартфон Nokia E1, по крайней мере, описания обоих гаджетов имеют массу совпадений. В предоставленной информации упомянуто зарядное устройство на 2 ампера, что говорит об ускоренной зарядке и увеличенной емкости аккумулятора. Также есть упоминание об экране с диагональю 5,5 дюйма и операционной системе Google Android версии 7 Nougat, вышедшей ранее в этом году.

Возможно, Nokia TA-1000 будет анонсирован уже на CES 2017 в январе или MWC 2017 в феврале, а всего в новом году выйдет как минимум пять смартфонов под этим брендом. Об этом сообщили представители компании HMD Global, которая в настоящее время владеет Nokia и имеет право выпускать мобильники с ее логотипом. Ранее Nokia принадлежала Microsoft и выпускала никому не нужные моноблоки Lumia с непопулярной ОС Windows Phone (ныне Windows 10 Mobile), но этот путь был тупиковым, так что теперь финны переориентировались на Android.