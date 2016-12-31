В конце 2016 года модельный ряд компании BQ пополнился новым смартфоном Element, позиционирующимся в качестве нового флагмана. Это вполне объясняется его аппаратными спецификациями и даже внешним видом, но вот с ценой есть несоответствие: устройство стоит очень недорого, особенно в сравнении со своими основными конкурентами.

Нам посчастливилось получить BQ Element (модельный номер 5032) на тест в одном из самых ходовых цветов корпуса – светло-сером. На момент написания обзора стоимость телефона по «Яндекс.Маркету» составляла ровно 9000 рублей. В смартфоне все ориентировано на утонченность и стиль, даже его упаковка.

Упаковка

Стиль исполнения упаковки BQ Element – максимальный минимализм, предельная простота, если хотите. Основной цвет – светло-серый, и на верхней крышке можно увидеть объемный силуэт самого смартфона. Сверху информации минимум, но это не беда, ведь снизу можно найти исчерпывающие сведения об аппарате.

Итак, нижняя грань – это кладезь информации. Здесь есть фотографии смартфона со всех сторон, указание его возможных вариантов расцветки, а также перечень основных спецификаций, по которым можно принять решение о покупке. Чуть ниже можно увидеть список входящих в комплект аксессуаров.

Качество исполнения упаковки выше всяких похвал – ничуть не хуже, чем у флагманов за 30000 рублей и дороже, а, может, даже и лучше.

Комплектация

Поскольку смартфон BQ Element топовый, то и комплектация у него расширенная, здесь есть масса полезных и нужных аксессуаров. Для начала рассмотрим стандартное наполнение: в коробке можно встретить дата-кабель, зарядное устройство на 1 ампер, инструкцию и гарантийный талон.

А теперь перечислим то, что не так уж часто можно встретить в коробке с надписью BQ: Element поставляется с защитной пленкой на дисплей, силиконовым чехлом-бампером и проводной гарнитурой с наушниками-затычками. Как правило, данный производитель не кладет гарнитуру, не говоря уже о прочих аксессуарах, так что смартфон и правда статусный.

Но это еще не все: на деле комплектация дополнена еще одной пленкой, и она наклеена сразу на заводе. Ее качество достаточно высокое, да и нанесена она ровно, без пузырей, так что менять ее на запасную сразу после распаковки смартфона нет никакого смысла.

Аппаратные спецификации

Как уже говорилось выше, на коробке смартфона BQ Element перечислены его основные спецификации, которых вполне хватает для сравнения с моделями от других брендов. Если же нужен более детальный обзор электронной начинки, то тут нужно обратить свое внимание на три других источника – инструкцию из комплекта, официальный сайт и «Яндекс.Маркет», где перечислены все параметры устройства. Информация здесь идентична, разве что в инструкции она тоже приведена немного в сокращенном виде. И, раз уж упомянули мануал, заметим: он содержит в себе лишь базовые сведения и будет полезен тем, для кого BQ Element станет первым смартфоном на базе Google Android. Все характеристики моноблока приведены ниже.

— экран: 5 дюймов, IPS, 1280×720 (HD);

— процессор: MediaTek MT6735, 4 ядра, 1,3 ГГц;

— память: 3 Гб RAM, 16 Гб ROM, microSD до 128 Гб;

— работа в сетях: 3G, GSM, LTE;

— операционная система: Google Android 6.0 Marshmallow, модифицированный интерфейс;

— фотокамеры: основная 16 Мп, вспышка + автофокус, фронтальная 8 Мп;

— интерфейсы: microUSB 2.0, microSD, два слота microSIM, 3,5 миллиметра;

— модули связи: Bluetooth 4.0, WI-FI 802.11n, GPS, FM-тюнер;

— аккумулятор: литий-полимерный, 2400 мАч;

— корпус: пластиковый;

— цвет: серый, золотистый;

— размеры: 145х71х9 миллиметров;

— вес: 144 грамма.

Как видим, смартфон наделен увеличенным объемом ОЗУ и основной камерой с повышенным разрешением. С точки зрения характеристик это единственное, что отличает его от большинства смартфонов со схожей рекомендуемой ценой, но это, на самом деле, очень важные конкурентные преимущества. А вот металлического корпуса ему явно не хватает, хотя элементы «под металл» здесь, конечно же, присутствуют.

Внешний вид

Под металл здесь традиционно сделана рамка корпуса. На деле она пластиковая, и даже не сомневайтесь в этом: будь она из алюминия, смартфон BQ Element весил бы уже не 144 грамма, а намного больше. Между тем, достоверность на высоте: шероховатая темно-серая поверхность рамки имитирует неполированный металл, а по ее граням проходит хромированная окантовка, будто алюминий отполирован до состояния зеркала.

Спереди у BQ Element нет никаких опознавательных знаков – только глянцевая черная панель средней маркости. Сзади же есть и название аппарата, и логотип его производителя. В целом экстерьер смартфона не содержит ничего такого, что выделило бы его из общей массы – наоборот, он, как и упаковка, минималистичен, но это играет ему на руку с точки зрения эргономики. Об этом чуть позже.

Расположение всех основных элементов внешности у BQ Element стандартное: над экраном, слева направо, находятся фотокамера, разговорный динамик и сенсоры приближения и освещенности, а под дисплеем есть три отдельные сенсорные кнопки управления. Их счастью, не стали выводить на экран – производитель явно догадался, что виртуальные сенсорные кнопки, отнимающие полезную площадь тачскрина, характерны только для дешевых android-звонилок, которых пруд пруди, а также для смартфонов от компании Sony, желающей сэкономить на всем и при этом задрать цены на свои мобильники выше некуда. Но мы отвлеклись.

Сзади слева вверху можно увидеть основную фотокамеру со вспышкой на основе единственного светодиода. Она, кстати, портит все впечатление от получаемых в темное время суток снимков. В нижней части тыльной панели расположилась сеточка основного динамика, а на нижний торец вынесены USB-порт с микрофоном. Кнопки громкости и включения расположены традиционно на правой грани корпуса, а сверху производитель поместил вход под проводную гарнитуру и наушники.

Эргономика

Смартфон BQ Element относительно легкий для своих размеров, и в руке его вес не ощущается вообще. Держать его достаточно удобно за счет шероховатой поверхности задней панели и боковых рамок, он не выскальзывает ни при каких обстоятельствах. Кнопки расположены на своем традиционном месте, их легко найти на ощупь.

Решение вынести вход под наушники на верхний торец, а порт для зарядки убрать вниз с точки зрения удобства абсолютно верное, к тому же нельзя не отметить, что кабель зарядки очень прочно сидит в гнезде, так что вполне можно работать со смартфоном, одновременно заряжая его от сети или внешнего аккумулятора. А вот основной динамик расположен совсем не такм, где он должен быть – ему самое место на нижней грани корпуса, где свободного пространства хватит даже для двух динамиков, но нет, его поместили на заднюю панель. В результате он постоянно закрывается ладонью или, к примеру, столешницей, если положить на него смартфон экраном вверх. Очевидный просчет.

Маркость BQ Element средняя: лицевая панель отпечатки пальцев хоть и собирает, но очищается легко, а тыльная часть и вовсе почти не копит следы прикосновений. Сенсорные кнопки под экраном отлично видны при любом освещении, но не имеют собственной подсветки или рельефа, так что в темноте найти их будет не так-то просто.

Силиконовый чехол выполнен вполне качественно и плотно облегает весь корпус смартфона, располагая вырезами в местах дислокации основной камеры со вспышкой, входа под наушники и микрофона с microUSB. С ним аппарат еще прочнее держится в руке, но сам материал подвержен накоплению отпечатков пальцев. Впрочем, это силикон, его можно протирать почти любым материалом.

Под задней панелью скрываются отсек аккумулятора и три слота – два SIM и один microSD, расположенный над одним из SIM-разъемов. Внешне этот интерфейс выглядит комбинированным, но нет, microSD не мешает установке второй SIM-карты. Аккумулятор в своем слоте сидит прочно и не болтается.

Качество сборки BQ Element отличное, телефон создает ощущение монолитного, но в то же время не ощущается его солидность – вес маловат. Также нельзя не обратить внимание на пластик съемной задней панели: он очень тонкий и хлипкий, так что снимать ее нужно предельно осторожно, чтобы не сломать ее или крепления. Эта проблема сопровождает все новые смартфоны данной марки.

Экран

Дисплей BQ Element построен на матрице IPS, ставшей стандартом для недорогих смартфонов лишь недавно. Ее козыри – это широкие углы обзора и хорошая цветопередача, и в данном случае все это есть. Экран цветастый и очень яркий, и он почти не выцветает даже на солнце, хотя и придется выкрутить яркость на максимум.

Сенсор достаточно быстро реагирует на прикосновения и может обрабатывать пять одновременных касаний, что пригодится в играх и при управлении жестами. Диапазон регулировки яркости очень широкий – можно подобрать оптимальный для работы в Сети, просмотра фильмов и чтения книг и статей. Разрешение дисплея тоже неплохое, 1280х720 точек, и его вполне хватает для всего перечисленного, вот только оно характерно для бюджетных моделей, что не соответствует флагманскому статусу BQ Element. Можно было бы и Full HD установить.

Звук

Разговорный динамик смартфона BQ Element очень хорош – собеседника слышно при любом уровне внешнего шума. То же самое можно сказать и про штатный микрофон, он отлично справляется со своими функциями и боится, разве что, только ветра. Итоговая слышимость порадовала, равно как и интенсивность вибромотора, он хорошо ощущается даже сквозь плотную верхнюю одежду, и даже в комплектном чехле-бампере.

Наушники из комплекта смартфона тоже очень хороши, за исключением, конечно, выбора цвета амбушюр – они белые, и потому гарантированно будут пачкаться. В то же время их размер подобран оптимально, они не маленькие и не большие и очень хорошо сидят в ушах, не пропуская внешний шум. Микрофона проводной гарнитуры хватает для разговоров в помещении или движущемся автомобиле, но на улице он становится бесполезным, улавливая все шумы и теряя на их фоне голос пользователя.

Основной динамик BQ Element совершенно обыкновенный. Назвать его громким объективно нельзя, вы гарантированно пропустите звонок в автомобиле или на шумной улице, и лишь вибромотор может спасти положение. Расположение динамика тоже не совсем удачное.

Программное обеспечение

На BQ Element установлена ОС Android 6.0 Marshmallow с немного модифицированным интерфейсом. Это проявляется в измененном штатном меню, как видно на скриншоте, а также в новом меню выключения, вызываемом по длительному нажатию кнопки включения. В целом изменения незначительные, и к ним быстро привыкаешь.

Смартфон поставляется с большим количеством совершенно постороннего ПО, которое пригодится минимуму пользователей, но которое нельзя удалить стандартными средствами. Если не хотите использовать root-доступ, то вам придется смириться с пятью утилитами, отнимающими ОЗУ и RAM и периодически засоряющими область уведомления и рабочий стол. Особенно это касается генератора спама Apps Press – это он зафлудил второй рабочий стол ярлыками приложений, по нажатию на которых открывается окно Google Play.

Со всеми штатными настройками пользователю доступно чуть больше 2 Гб оперативной памяти и около 10 Гб ROM из 16 изначальных. В принципе, этого достаточно для большинства приложений, и даже под офлайн-карты «Навитела» и «Яндекс.Навигатора» места вполне хватит.

Производительность

3 Гб оперативной памяти и надежный процессор – это визитные карточки BQ Element, помогающие ему добиться очень хороших результатов в большинстве современных приложений. Этого железа ему точно хватит для запуска 99% существующих под Android видеоигр, что подтверждает и тестирование в бенчмарках.

Смартфон испытан в синтетических тестах Quadrant Standard и AnTuTu c включенным 3D-режимом. Итог следующий: 13935 баллов в Quadrant и почти 35000 баллов в AnTuTu. Процессор и память, как и ожидалось, показали себя с очень хорошей стороны, но видеокарта под чересчур серьезной нагрузкой предпочла капитулировать.

Загрузка смартфона с момента включения до состояния полной готовности к работе на всех штатных настройках занимает порядка 32 секунд. Для устройства стоимостью менее 10000 рублей результат хороший.

Автономная работа

Система питания BQ Element – это съемный литий-полимерный аккумулятор емкостью 2400 мАч, очень тонкий и легкий. Официальные сведения об автономности смартфона отсутствуют, так что сравнивать нам не с чем. На полную зарядку АКБ с использованием комплектного ЗУ на 1 ампер уходит порядка трех часов.

Разрядить моноблок нам удалось за 5 часов просмотра HD-видео, запущенного со встроенной памяти. Также его хватит на 11 часов разговоров в сети GSM, 3 часа видео с YouTube по Wi-Fi или приблизительно пять часов веб-серфинга и общения в социальных сетях. GPS-режим разрядил батарейку за два часа, игры сделали с ней то же самое за 3,5 часа. Все это происходило в условиях 50-процентной яркости экрана.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать следующий вывод: при умеренной эксплуатации смартфон BQ Element обязательно продержится на одном заряде в течение как минимум 1 суток. Ему бы батарейку побольше, но тогда он бы стал чуть тяжелее и толще, а это уже неприемлемо для его статуса.

Фотокамеры

Качество снимков с обеих фотокамер в BQ Element находится на достаточно высоком уровне, но, к сожалению, рост количества мегапикселей на это никак не повлиял – итоговое качество такое же, как у других аппаратов за эти же деньги с меньшим количеством Мп. Камерам очень сильно не хватает вспышек – у фронтальной ее вообще нет, а у основной она основана на одном-единственном светодиоде, яркость которого, увы, оставляет желать лучшего. Ее единственное предназначение – это быть фонариком, с чем она, кстати, вполне неплохо справляется.

Заключение

Звание флагмана смартфоном BQ Element вполне заслужено. Аппарат звезд с неба не хватает, что видно по его ценовой категории, но при этом обеспечивает высокую производительность, хорошие показатели автономности и отличную слышимость во время разговора. Другими словами, со своими основными обязанностями смартфон справляется твердую «пятерку». Очень порадовала расширенная комплектация, да и общий внешний вид смартфона произвел довольно хорошее впечатление.

Без недостатков, понятное дело, не обошлось, но от большинства из них легко избавиться программными методами – громкость динамика настраивается в инженерном меню, а стороннее ПО удаляется при помощи рут-прав. Правда, последнее может привести к потере гарантии, так что будьте осторожны.

Плюсы BQ Element

— расширенный комплект поставки;

— высокая производительность;

— яркий экран;

— хороший звук при разговоре.

Минусы BQ Element

— дополнительное ПО без возможности удаления;

— слабая фотовспышка на основной камере;

— тонкий пластик задней панели.