В полиции рассказали подробности стрельбы в центре Киева
Категория: Столица | 31 декабря 2016 05:00

   Стрельба в центре Киева произошла вследствие попытки ограбления. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.Сообщение о происшествии на улице Эспланадной поступило в полицию в 19:25. На место были отправлены правоохранители.Сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина позвонил в домофон офиса.подробнее

Новость была оставлена 31 декабря 2016 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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