Стрельба в центре Киева произошла вследствие попытки ограбления. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.Сообщение о происшествии на улице Эспланадной поступило в полицию в 19:25. На место были отправлены правоохранители.Сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина позвонил в домофон офиса.подробнее

Новость была оставлена 31 декабря 2016 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.