Российский шахматист Сергей Карякин прокомментировал свою победу на чемпионате мира по блицу, проходившему в Дохе. По словам россиянина, после провала в рапиде он собрался, чтобы не подвести ожиданий болельщиков. Он отметил, что поверил в победу после того, как обыграл норвежца Магнуса Карлсена.

Новость была оставлена 31 декабря 2016 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.