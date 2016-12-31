Российские фигуристки Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Ксения Столбова упоминаются в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Это утверждает итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport, в распоряжении которого якобы оказались списки спортсменов, чьи допинг-пробы вызвали нарекания.

Новость была оставлена 31 декабря 2016 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.