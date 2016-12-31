В связи с проведением новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади и Владимирском проезде, на участке от ул. Софиевской, 23 до Михайловской площади, в работу наземного общественного транспорта и метрополитена будут внесены изменения.Об этом уведомила пресс-служба КГГА.В ночь с 31 декабря 2016.подробнее

Новость была оставлена 31 декабря 2016 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.