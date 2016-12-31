Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен заявил, что был в бешенстве из-за ошибки поляка Радослава Войташека в партии с Сергеем Карякиным, которая привела к победе россиянина на чемпионате мира по блицу. Он отметил, что у польского спортсмена был шанс победить, но при этом он упустил из виду простейшие вещи.

Новость была оставлена 31 декабря 2016 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.