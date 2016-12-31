Российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал свою победу на чемпионате мира по блицу заслуженной. Он отметил, что в этот раз удача улыбнулась ему. Также спортсмен отметил, что его соперник по матчу за шахматную корону норвежец Магнус Карлсен тяжело пережил поражение на турнире.

Новость была оставлена 31 декабря 2016 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.