По сообщениям от авторитетных источников, корпорация Microsoft работает над созданием обновленной версии своего планшетного компьютера Surface Pro. Его анонс ожидается уже в первом квартале наступающего года, так что ждать осталось совсем недолго.

Называться новый компьютер будет не иначе как Microsoft Surface Pro 5, и он заменит собой текущее четвертое поколение, спрос на которое нередко превышает предложение. Заказ на производство пятой ревизии уже получен компанией Pegatron, но, по слухам, для исключения дефицита на помощь ей будет призвана Quanta Computer. Обе фирмы пока не комментируют свое возможное участие в производстве Microsoft Surface Pro 5. Новый компьютер от Microsoft должен получить поддержку разрешения Ultra HD или 4К и улучшенного стилуса Surface Pen, который также выйдет в 2017 году.

Основу мобильного ПК гарантированно составит CPU серии Intel Kaby Lake, потому как Skylake морально устарели, а продукции AMD пока что нечего делать в серьезных и дорогих гаджетах. Информаторы также упоминают SSD-драйв объемом до 512 Гб, не меньше 8 Гб оперативной памяти и порт USB-C в качестве основного интерфейса подключения. К слову, не исключен релиз Microsoft Surface Pro 5 в версии с процессором Qualcomm Snapdragon, ведь недавно в Windows 10 была добавлена поддержка архитектуры ARM, что само по себе является революцией.