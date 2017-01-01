Федеральная комиссия по связи выдала сертификат соответствия своим требованиям новому смартфону BLU Vivo XL2, готовящемуся к поступлению в розницу уже в январе нового года. Это бюджетная модель, но с очень хорошим аккумулятором и большим дисплеем, и она пока что не была представлена официально.

Смартфон BLU Vivo XL2 будет анонсирован на CES 2017 с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, где производитель озвучит его рекомендуемую стоимость, которая, по предварительным данным, не превысит 170 долларов США. На текущий момент известно о наличии в этом моноблоке двух фотокамер, аккумулятора емкостью 3150 мАч и сенсорного экрана с диагональю 5,5 дюйма и неизвестным разрешением. На BLU Vivo XL2 планируется установка ОС Android 7 Nougat от Google прямо на заводе, что сделает его одним из первых бюджетных смартфонов с такой версией прошивки.

Первым делом BLU Vivo XL2 поступит в продажу в США, однако никто не отказывается от международного релиза, тем более, что внутри этого аппарата установлен процессор производства китайской фирмы MediaTek. Его модель пока не сообщается, но суть в том, что если смартфон разрабатывается только для рынка США, то его стараются собрать на американском же процессоре от Qualcomm. Другими словами, заполучить в свое распоряжение BLU Vivo XL2 можно будет и в Старом Свете, и даже без серого импорта.