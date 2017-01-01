Все рано или поздно сталкиваются с нехваткой памяти в компьютере – встроенной, оперативной или на внешних носителях. Часто свободное место заканчивается неожиданно, поэтому к такому всегда стоит готовиться заранее, и интернет-магазин GearBest вам в этом с удовольствием поможет. В честь Нового года в нем проводится распродажа всевозможных накопителей и даже модулей оперативной памяти, как для настольных, так и для мобильных компьютеров.





В акции участвуют самые разные виды носителей информации – USB-флешки, карты памяти microSD, SSD-накопители, и все это отличается размерами, дизайном, интерфейсами, скоростью работы и, конечно же, объемом хранимой информации. GearBest снизил цены на более чем 30 накопителей на любой вкус и дополнил каждый из них бесплатной доставкой по России.

Все предложенные лоты можно разделить на пять категорий: оперативная память, SSD, аксессуары к SSD, карты памяти и USВ-флешки, причем последняя категория самая обширная. Здесь можно выбрать накопители объемом от 16 и до 64 гигабайтов с самыми разными интерфейсами, причем преобладают универсальные флешки сразу с двумя разъемами – USВ 2.0 и microUSB в одном корпусе для подключения к компьютеру или мобильному устройству.

Есть даже носители с современным портом USB-C для самых новых смартфонов, и к ним относится MIXZA SA в металлическом корпусе, оцененный в $12 при объеме 32 гигабайта. Порт USB 3.0 тоже в наличии. Самой доступной будет традиционная флешка в пластиковом корпусе с коннектором USB 2.0 объемом 64 Гб – она стоит всего $11 в рамках акции. А есть накопитель и вовсе с тремя разъемами: это K13 стоимостью $24, который при объеме 64 Гб наделен интерфейсами USB 2.0, microUSB и Lightning – последний нужен для подключения к современной технике Apple.

В категории аксессуаров для SSD можно встретить внешние корпуса с интерфейсом SATA III с одной стороны и USB 3.0 с другой. Например, это 2,5-дюймовый бокс ORICO 2139U3 стоимостью $8, а вместе с ним можно купить корпус ORICO 6518US3-V1 для 3,5-дюймового винчестера за $23. Среди самих SSD можно выделить оригинальный Kingston SV300S37A SSDNow V300 объемом 240 Гб, который вы можете купить всего за $80.

В разделе с оперативной памятью можно встретить модули для настольных ПК и ноутбуков, как обычных, так и игровых. Так, разогнанная память Kingston HyperX HX424C15FB/16 для десктопа станет вашей за $110 при объеме 16 Гб, а ее родственница Kingston HyperX HX424S14LB/8 емкостью 8 Гб для ноутбуков обойдется в $63. Для офисных ПК и лэптопов подойдут классические модули GoldenMars 240Pin-8GB за $33 и Transcend 610904–0642 за $10.

Ну и не будем забывать про карты microSD, актуальные в смартфонах и планшетах. В рамках акции цены снижены на накопители объемом 32 и 64 Гб, и здесь можно встретить как китайские карточки, например, MIXZA TOHAOLL Ocean Series на 32 Гб за $10, так и корейские, в том числе Samsung 64GB EVO Class 10 на 64 Гб стоимостью $19. На все товары, участвующие в акции действуют бесплатная доставка и ограничение на количество экземпляров со скидкой.