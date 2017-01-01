С 1 января 2017 года согласно Закону Украины «Про судебный сбор» и Закону Украины «Про государственный бюджет Украины на 2017 год» изменены ставки судебного сбора, который теперь привязан к прожиточному минимуму. Об этом сообщается в Государственном бюджете Украины на 2017 год.

Новость была оставлена 1 января 2017 13:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.