Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на бойца смешанного стиля (ММА) Расула Мирзаева в Москве. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и части 2 статьи 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»).

Новость была оставлена 1 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.