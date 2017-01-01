Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 542-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел на 30-е место в списке лучших снайперов за всю историю турнира.

Он отличился на 32-й минуте гостевой встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилс».

Новость была оставлена 1 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.