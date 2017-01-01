Китайские смартфоны становятся все мощнее и мощнее, но при этом сохраняют очень низкую цену, что видно на примере модели Umi Z. Этот моноблок уже можно заказать в интернет-магазине GeeksPlanet по цене $280, а при покупке в период с 2 по 9 января включительно он станет вашим по еще более выгодной цене.





С 2 по 9 января смартфон Umi Z будет стоить всего $220, и это единственный телефон в данной ценовой категории, способный предложить сразу 10 вычислительных ядер в самом передовом на сегодняшний день процессоре MediaTek Helio X27. Частота данного CPU составляет 2,6 ГГц, и в него вшит контроллер оперативной памяти, объем которой здесь увеличен до 4 гигабайтов. Пользователю доступны 32 Гб встроенной памяти и слот под карты microSD, а также возможность подключения внешних накопителей посредством USB-OTG.

Смартфон Umi Z снаряжен тонким металлическим корпусом с батареей емкостью 3780 мАч внутри и сенсорным Full HD-экраном на лицевой панели. Экстерьер устройства также украшен сразу тремя 13-мегапиксельными фотокамерами, две из которых помещены на заднюю панель рядом с двойной светодиодной вспышкой. Под дисплеем расположился высокоскоростной сканер отпечатков пальцев.

Umi Z полностью соответствует современным требованиям, обладая поддержкой сетей 4G, двумя слотами под SIM-карты и актуальной операционной системой Google Android 6.0 с поддержкой автоматического обновления. Смартфон укомплектован модулями GPS, Wi-Fi 802.11n (двухдиапазонный) и Bluetooth 4.0, к тому же в его состав входят порт USB-C и усиленное стекло экрана с изогнутой формой (формат 2,5D).

В GeeksPlanet вы можете заказать свой Umi Z в черном или золотистом цвете алюминиевого корпуса за $220 с бесплатной доставкой до почтового отделения. Скидка действует в период с 2 по 9 января 2017 года включительно.