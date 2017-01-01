Новогоднюю ночь в Киеве показали с высоты птичьего полета
Категория: Столица | 1 января 2017 17:00

   В Киеве на Софийской площади возле главной елки страны 100 тысяч киевлян и гостей столицы встретили Новый год. Как это было можно посмотреть с высоты птичьего полета на видео, снятом с помощью дрона.

Новогодняя ночь в Киеве с высоты птичьего полета
0:00 / 01:07
Видео опубликовано на канале Радио.Свобода в.подробнее

Новость была оставлена 1 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

(комментариев нет)

Оставить комментарий

Помните, что комментарии жестко модерируются и ваш комментарий может быть удален по причинам цензуры (спам, оскорбления).