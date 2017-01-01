Категория: Столица | 1 января 2017 17:00
В Киеве на Софийской площади возле главной елки страны 100 тысяч киевлян и гостей столицы встретили Новый год. Как это было можно посмотреть с высоты птичьего полета на видео, снятом с помощью дрона.
Новогодняя ночь в Киеве с высоты птичьего полета
0:00 / 01:07
Видео опубликовано на канале Радио.Свобода в.подробнее
Новость была оставлена 1 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.