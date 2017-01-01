В Киеве на Софийской площади возле главной елки страны 100 тысяч киевлян и гостей столицы встретили Новый год. Как это было можно посмотреть с высоты птичьего полета на видео, снятом с помощью дрона.

Новогодняя ночь в Киеве с высоты птичьего полета

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Видео опубликовано на канале Радио.Свобода в.подробнее