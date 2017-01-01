Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует рост доходов местных бюджетов на 25% в 2017 году. «Мы имеем почти +50% год от года увеличение местных бюджетов… На следующий год мы закладываем еще рост +25%», — сказал Гройсман в эфире телеканала «Эспрессо» в воскресенье.

Новость была оставлена 1 января 2017 17:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.