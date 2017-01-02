В воскресенье, 1 января, в Киеве провели факельное шествие, посвященное Дню рождения Степана Бандеры.Более тысячи человек прошли по центральным улицам столицы. Участники марша с желто-синими и красно-черными флагами, а также с портретами Степана Бандеры и Романа Шухевича.Шествующие прошли по ул. Владимирской,.подробнее

Новость была оставлена 2 января 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.