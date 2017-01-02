Французский нападающий лондонского «Арсенала» Оливье Жиру забил гол «ударом скорпиона» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас». Жиру отличился на 17-й минуте встречи, на 56-й минуте Алекс Айуоби забил второй мяч канониров и установил окончательный счет — 2:0.

Новость была оставлена 2 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.