В понедельник, 2 января, в центре Киева состоялась панихида по погибшему в Авдеевке бойцу Леониду Проводенко с позывным “Козак“.Попрощались с воином в центре Киева, а похоронили его на Лукьяновском кладбище.Читай также: В столкновении возле Крутой Балки погиб украинский военный Боец служил.подробнее

Новость была оставлена 2 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.