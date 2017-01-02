Молодежная сборная России по хоккею обыграла датчан в четвертьфинале чемпионата мира и вышла в полуфинал турнира. Встреча состоялась 2 января в Торонто и завершилась победой россиян со счетом 4:0. Шайбы на счету Александра Полунина, Павла Карнаухова и Кирилла Капризова, оформившего дубль.

Новость была оставлена 2 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.