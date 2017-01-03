Компания ZTE уже через пару дней представит свой новый смартфон Blade V8, и премьера его состоится на шоу CES 2017 в США. Аппарат относится к среднему сегменту, однако, несмотря на это, у него будет и металлический корпус, и даже двойная камера, что уже подтверждено инсайдерами.

ZTE Blade V8 может оказаться флагманом среднего ценового диапазона, если производитель сможет удержать его стоимость на соответствующем уровне. От этого мобильника следует ожидать фронтальную камеру на 13 мегапикселей, стекло 2,5D на экране с диагональю 5,2 дюйма и разрешением Full HD, а также две камеры на задней панели — основную 13 Мп и дополнительную 2 Мп. Последняя пригодится для смены точки фокусировки уже после того, как снимок был сделан.

Смартфон ZTE Blade V8 выйдет в нескольких вариантах окраски, включая поросячий и классический черный, а толщина его корпуса окажется чуть меньше 8 миллиметров. Внутри аппарата ожидается присутствие 3 Гб оперативной памяти, штатного накопителя на 32 Гб, слот microSD, два SIM-слота, модуль LTE и процессор Qualcomm Snapdragon 435, в который этот самый модуль и встроен. Управляться ZTE Blade V8 будет ОС Android 7 от Google с оболочкой MiFavor версии 4.0. Стоимость аппарата пока неизвестна.