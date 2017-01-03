Популярный во всем мире мессенджер WhatsApp в очень скором будущем прекратит поддержку морально устаревших версий мобильных операционных систем. Речь идет, разумеется, о Google Android и Apple iOS — ранние релизы этих прошивок разработчики WhatsApp перестанут признавать.

Уже совсем скоро работа WhatsApp на смартфонах, планшетах и прочих гаджетах под управлением ОС Android 2.2 уже не будет гарантироваться — вероятнее всего, приложение даже не запустится под ней, или же владельцам столь старых устройств придется довольствоваться неактуальной версией, лишенной поддержки. Ровно то же самое очень скоро коснется и «яблочной» техники на базе Apple iOS 6 — как ни странно, еще остались люди, пользующиеся ею.

В список вошла и Windows Phone 7, о существовании которой помнит, наверно, человек пять во всем мире. И да, WhatsApp перестанет работать на смартфоне Apple iPhone 3GS — про него разработчики в своем пресс-релизе написали отдельно. Такие программные платформы, как BlackBerry OS, BlackBerry 10, Symbian S60 и Nokia S40, пока еще входят в список поддерживаемых, но находиться в нем им осталось совсем недолго: они покинут его уже 30 июня текущего года.