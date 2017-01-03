Компания Lenovo раскрыла информацию о новом ноутбук ThinkPad Yoga 370, компактном и трансформируемом. Мобильный ПК имеет прямое отношение к модели Yoga 260, являясь ее ближайшим родственником, со всеми вытекающими.

Ноутбук Lenovo ThinkPad Yoga 370 характеризуется сенсорным экраном с диагональю 13,3 дюйма, способным поворачиваться на 360 градусов, тем самым превращая мобильный ПК в планшет. Максимальное поддерживаемое разрешение составляет 1920х1080 пикселей или Full HD. Ноутбук Lenovo ThinkPad Yoga 370 собран на процессоре Intel Core поколения Kaby Lake, модель которого не сообщается, и располагает до 16 Гб оперативной памяти нового стандарта DDR4. Дисковая подсистема представлена здесь твердотельным накопителем емкостью до 1 терабайта с интерфейсом PCI-Е, гарантирующим высокую скорость передачи данных.

К характеристикам нового Lenovo ThinkPad Yoga 370 относятся АКБ емкостью 51 Вт/ч, подсветка клавиатуры, 10 часов автономной работы и ОС Windows 10 Pro. Ноутбук оснащен интерфейсами HDMI, DisplayPort, 2xUSB 3.0 и портом USB-C, плюс у него есть Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. В качестве опции для лэптопа Lenovo ThinkPad Yoga 370 весом 1,44 кг и толщиной 18 миллиметров будут предложены стилус, модули NFC, WiGig и TPM 2.0 (защита информации), а также сканер отпечатков пальцев. Цена вопроса пока неизвестна.