Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за алма-атинский «Кайрат», признан лучшим футболистом в Казахстане по версии журналистов. В составе команды, которая в минувшем сезоне завоевала серебряные медали чемпионата, 35-летний россиянин провел 37 матчей, забив 11 мячей.

Новость была оставлена 3 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.