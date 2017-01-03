Олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер ОИ в Сочи Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова временно отстранены от соревнований по решению Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Об этом сообщила пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.

Новость была оставлена 3 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.