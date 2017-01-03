В Оболонском районе Киева 41-летний мужчина, угрожая ножом и пистолетом, похитил из сейфа в квартире своей любовницы 4 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.“В дежурную часть полиции поступило сообщение от женщины, что ее избил и ограбил, пригрозив оружием, сожитель. По.подробнее

Новость была оставлена 3 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.