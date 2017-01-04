На CES 2017 через два дня будет анонсирован новый монитор Dell 27 Ultrathin с модельным номером S2718D. От всех прочих мониторов с подобной диагональю он отличается минимальной толщиной не только рамок экрана, но и самого корпуса при сохранении характеристик на актуальном уровне.

Добиться минимальной толщины корпуса Dell 27 Ultrathin удалось путем выбрасывания всей электроники из пространства между матрицей и задней крышкой — все нужные компоненты нужно искать уже не там, а прямо в подставке. Решение очень удачное, поскольку влечет за собой повышенную устойчивость, ведь никто не хочет случайно опрокинуть монитор, цена которого составит в районе 700 долларов США.

Продажи Dell 27 Ultrathin стартуют уже в конце марта текущего года во всех странах мира. Толщина боковых рамок будет раскрыта на CES 2017 в США, а пока что нам стало известно о 178-градусных углах обзора, которые обеспечивает качественная матрица VA. При диагонали 27 дюймов она выдает картинку в разрешении Quad HD или 2560х1440 пикселей и может похвастаться наличием режима HDR и 99-процентным охватом цветового пространства sRGB. В подставке, помимо всей электроники Dell 27 Ultrathin, также есть порты USВ-С и выход HDMI 2.0.