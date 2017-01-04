Компания Dell продемонстрировала новейший ноутбук XPS 13 из числа премиальных, который запросто может превращаться в планшетный компьютер. В продажу новый мобильный ПК поступит уже 5 января, через два дня вместе с процессором Kaby Lake, светодиодной подсветкой кнопок клавиатуры и другими нужностями и полезностями.

Стоимость нового ноутбука Dell XPS 13 начинается с отметки 1000 долларов США, и в нее входят полностью алюминиевый корпус с карбоновой областью вокруг тачпада. Также есть сканер отпечатков пальцев, сенсорный экран, стилус, распознающий 2048 уровней нажатия, и порт USB-C, совмещенный с Intel Thunderbolt 3. Ноутбук собирается на процессорах Intel Kaby Lake серии Y: Dell предлагает чипы Core i5-7Y54 и Core i7-7y75, мощные и холодные, что позволило отказаться от активной системы охлаждения.

Данный факт в сочетании с отсутствием в ноутбуке винчестера, сделал Dell XPS 13 полностью бесшумным. HDD здесь заменен на SSD-накопитель объемом от 128 Гб до 1 терабайта, причем в базовых версиях используется драйв с интерфейсом SATA, а в продвинутых — PCi-E для большей производительности. Экран Dell XPS 13 при диагонали 13,3 дюйма держит разрешение от Full HD до Ultra HD, располагая сенсорной поверхностью и очень тонкими рамками. Объем ОЗУ варьируется от 4 до 16 Гб, и это DDR4. Стоимость Dell XPS 13 начинается с $1000.