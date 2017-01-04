В конце следующего месяца состоится презентация новейшего флагманского смартфона от компании Vernee, построенного на самом топовом процессоре в мире — Helio X30 с десятью ядрами от компании MediaTek. Его разработка уже официально подтверждена, равно как и дата анонса.

Показ нового смартфона Vernee, имени у которого пока нет, пройдет 27 февраля этого года, прямо на выставке мобильной электроники MWC 2017 в Барселоне. Предположительно, это будет Apollo 2, слухи о котором поползли еще в сентябре прошлого года. Напомним, что именно ему прочили звание первого в мире смартфона на базе Helio X30. Китайские информаторы сообщают о наличии в грядущем флагмане от Vernee сразу 128 Гб встроенной памяти и 8 Гб памяти оперативной, хотя и в самой передовой его версии.

К ним присоединится и сенсорный экран с пока неизвестной диагональю, который обзаведется поддержкой разрешения Quad HD или 2560х1440 пикселей. Вероятно, дисплей получит изогнутую форму, что вполне актуально среди флагманских моделей. Все прочие характеристики нового творения Vernee пока держатся в тайне, но можно сделать предположение о наличии металлического корпуса, ОС Android 7 Nougat, сдвоенной основной камеры, модуля LTE, сканера отпечатков пальцев и емкого аккумулятора, питающего все это разнообразие современных комплектующих.