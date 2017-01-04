Прокуратура Киева обратилась в суд с требованием вернуть из незаконного владения два общежития Национального авиационного университета, расположенные в Подольском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, в 2015 году эти здания (964,9 м и 1076,96 м),.подробнее