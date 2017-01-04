Категория: Столица | 4 января 2017 05:00
Прокуратура Киева обратилась в суд с требованием вернуть из незаконного владения два общежития Национального авиационного университета, расположенные в Подольском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным правоохранителей, в 2015 году эти здания (964,9 м и 1076,96 м),.подробнее
Новость была оставлена 4 января 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.