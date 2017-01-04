Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась предоставить Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) информацию относительно фигурантов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Новость была оставлена 4 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.