Китай запустил первый прямой товарный поезд в Великобританию. Поезд отправляется из города Иу в восточной провинции Чжэцзян и направляется в Лондон. По пути в Великобритании поезд будет проезжать по территориям Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии, Бельгии и Франции.

Новость была оставлена 4 января 2017 05:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.